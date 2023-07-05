Нефтяники получили из бюджета 78,6 миллиарда рублей, заявил Минфин
НЕФТЯНИКИ В ИЮНЕ ПОЛУЧИЛИ ИЗ БЮДЖЕТА РФ 78,6 МЛРД РУБ ПО ТОПЛИВНОМУ ДЕМПФЕРУ — МИНФИН РФ
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https://1prime.ru/finance/20230705/841005051.html
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НЕФТЯНИКИ В ИЮНЕ ПОЛУЧИЛИ ИЗ БЮДЖЕТА РФ 78,6 МЛРД РУБ ПО ТОПЛИВНОМУ ДЕМПФЕРУ — МИНФИН РФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20230705/841005051.html
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