МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ считает существующую денежно-кредитную политику, включая плавающий курс и таргетирование инфляции, эффективной и в спокойные времена, и в период текущей структурной трансформации, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ. Набиуллина назвала причины текущего ослабления курса рубля

"Мы приходим к выводу, что тот режим денежно-кредитной политики, таргетирование инфляции и плавающий курс, прежде всего, он показывает свою эффективность как в спокойные времена, так и в периоды острых шоков, так и в период структурной трансформации, который мы сейчас переживаем", — сказала она.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.