МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в 2022 году получил 17,255 миллиарда рублей невыясненных доходов, следует из отчета Счетной палаты по итогам проверки исполнения бюджета Минфином России в прошлом году. В бюджет России поступило свыше 17 миллиардов невыясненных доходов

Как говорится в материалах ведомства, всего в прошлом году в федеральный бюджет (за исключением доходов, полученных за рубежом) поступило 245 видов (подвидов) доходов, не учтенных в прогнозе поступлений при формировании основных параметров Федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" на сумму 59,124 миллиарда рублей.

"Около 60% указанной суммы приходится на невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный‌ бюджет (17 255,2 миллиона рублей); НДФЛ в части суммы налога, относящийся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачиваемой на основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено условие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 228 Налогового кодекса Российской ‌ Федерации (10 020,1 миллиона рублей)", — говорится в материалах Счетной палаты.

Аудиторы добавляют, что в 60% также вошли акциз на жидкую сталь (4,972 миллиарда рублей) и доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов России (3,696 миллиарда рублей).

Как сообщалось ранее в четверг, согласно отчету Счетной палаты, доходы Минфина России в 2022 году отстали от плана на 76,6% при этом расходы были исполнены на 97,2% от плана. Контрольное ведомство пояснило, что уменьшение поступлений связано в основном со снижением доходов от управления ФНБ, в связи с непоступлением ранее прогнозируемых дивидендов по акциям российских кредитных организаций.