С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов поддерживает идею главы ВТБ Андрея Костина по созданию нового депозитарного хаба. Глава ВТБ призвал создать новую систему расчетов

Ранее в четверг в ходе в ходе сессии Финансового конгресса Банка России Костин предложил создать новую систему расчетов в обход SWIFT и западных финансовых институтов. Программа создания такой системы включает в себя четыре пункта: замену SWIFT на новую систему обмена банковскими сообщениями, замену прямых корреспондентских отношений на горизонтальные связи между банками, создание нового международного депозитарного хаба и создание новых инструментов привлечения капитала.

"То, что Андрей Леонидович сказал, я полностью поддерживаю. Процесс достаточно сложный, и я думаю, нам надо не просто воссоздать на базе БРИКС или еще кого-то международную структуру, которая формирует глобальные рынки капитала, но, наверное, ее нужно сразу создавать в децентрализованном виде", — сказал Швецов на Финансовом конгрессе Банка России.

Он объяснил это тем, что централизованная структура будет уязвима с точки зрения санкционного давления.

Швецов также дополнил, что появление длинных денег в российской финансовой системе невозможно без сохранения доверия к рублю как к валюте с низкой инфляцией. "Сохранение доверию к рублю как к валюте с низким уровнем инфляции — это 90% успеха появления длинных денег, выраженных в рублях. Другого рецепт нет", — объяснил он.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.