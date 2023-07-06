МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Текущая ценовая динамика в РФ идет выше базовых ожиданий июня, но это не означает пересмотр прогноза уровня инфляции в 4,5-6,5% по итогам 2023 года, хотя проинфляционные факторы в России с последнего заседания по ключевой ставке усилились, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса ЦБ. ЦБ может повысить ключевую ставку при росте курса валют, заявил аналитик

"Текущая ценовая динамика идет несколько выше того, что рассматривалось в качестве базовой траектории, которая обсуждалась на июньском заседании. Но это не означает пересмотра диапазона прогноза, но внутри этого диапазона динамика более проинфляционная", — сказал он.

"Проинфляционные факторы с момента последнего заседания по ставке 9 июня усилились", — добавил он.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.