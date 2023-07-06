С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Банк России категорически против продажи неопытным инвесторам и населению сложных финпродуктов, в РФ есть потенциал по простым инструментам, сказал первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на Финансовом конгрессе ЦБ. Структура финансового рынка России принципиально не изменится, заявили в ЦБ

"Система работает с определенным пороком, который говорит о том, что настолько высока сила банков, причем и для регулятора, что мы не можем перевернуть эту историю, создав полноценную ответственность за псевдоинвестиционные советы. Ну, конечно, должно меняться", — сказал он.

"Категорически против вовлечения неквалифицированных инвесторов и населения в такого рода продукты, и в структурные продукты… Мне кажется, у нас сейчас огромный недозагруженный потенциал по максимально простым финансовым инструментам", — сказал Чистюхин.

"Если мы хотим, чтобы население участвовало на финансовом рынке активно, давайте предложим им высококачественные акции, акции высококачественных компаний, давайте попробуем предложить облигации хороших компаний. Все вопросы со "структурной" (структурными продуктами — ред.), с суперрискованными вещами давайте оставим профессионалам", — добавил он.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.