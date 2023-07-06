МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Неучтенные поступления бюджета РФ за 2022 год — возвраты трансфертов прошлых лет, которые не учитываются по закону, их нельзя спрогнозировать, а невыясненные доходы бюджета — это поступления с ошибочными реквизитами, основная сумма была в последние дни года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина России. Доходы Минфина России отстали от плана на 76,6 процента

Ранее в четверг из отчета Счетной палаты по итогам проверки исполнения бюджета Минфином России в прошлом году стало известно, что бюджет РФ в 2022 году получил 17,255 миллиарда рублей невыясненных доходов.

Как сообщалось в материалах ведомства, всего в прошлом году в федеральный бюджет (за исключением доходов, полученных за рубежом) поступило 245 видов (подвидов) доходов, не учтенных в прогнозе поступлений при формировании основных параметров закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" на сумму 59,124 миллиарда рублей.

"Основная масса неучтенных поступлений — это возвраты трансфертов прошлых лет, которые не учитываются в бюджете по законодательству, поскольку их невозможно спрогнозировать и затем они используются в рамках механизма РФП", — сообщили в Минфине.

Там также добавили, что сумма, отраженная по невыясненным в 2022 году доходам — это поступления с ошибочными реквизитами, основная сумма была в последние дни года.

"Сначала такие деньги зачисляются в качестве невыясненных поступлений, затем Казначейство уточняет по ним информацию у администраторов. Такое уточнение было проведено сразу в январе, поэтому в текущем году по невыясненным поступлениям отражается соответствующая минусовая сумма. Это стандартная процедура, которая может происходить в течение года в любые периоды. После уточнения реквизитов средства зачисляются на те виды доходов, к которым они относятся", — отметили в министерстве.