С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Выпуск цифрового рубля для более широкого круга клиентов — физических лиц и бизнеса — вероятен с 2025 года, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. В ЦБ предложат рынку типовые шаблоны для смарт-контрактов на блокчейне

"У нас изначально планировалось, что мы по цифровому рублю идем поэтапно. У нас 2023-2024 год — это пилот с основными сервисами", — сказала она в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

"Когда мы убедимся, что все работает корректно, правильно, и на стороне физического лица, и на стороне юридического лица, и на стороне банков, и нас как оператора, мы можем уже масштабировать выпуск цифровых рублей для более широкого круга граждан и бизнеса. По нашей оценке, это может начаться с 2025 года", — добавила Скоробогатова.

Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы — Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.