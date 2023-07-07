МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 июля 2023 года, по предварительным данным, исполнены на 1,347 триллиона рублей, или на 45,1% от годового плана, сообщает Минфин РФ в своем телеграм-канале. Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов – по состоянию на 1 июля 2023 года — составило 1 346,8 миллиарда рублей или 45,1% от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении министерства.

На 1 июля лидером по расходованию средств оказался национальный проект "Наука и университеты" — он исполнен на 71,9%. Исполнение расходов по национальному проекту "Культура" составило 68,4%, по проекту "Экология" — 55,9%,, "Производительность труда" — 51,2%,"Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)" — 50,6%.

За ними следуют нацпроекты "Демография" — 49%, "Образование" — 41,5%, "Безопасные качественные дороги" — 40,5%, "Цифровая экономика Российской Федерации" — 38,4%, "Жилье и городская среда" — 37,5%, "Международная кооперация и экспорт" — 36,1%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — 35,7%.

Расходы по нацпроекту "Здравоохранение" составили 34,6% от годового плана, а по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" — 28%.

Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".