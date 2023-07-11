МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Сбербанк в июне выдал рекордный объем кредитов россиянам — почти 720 миллиардов рублей, в результате розничный кредитный портфель вырос на 2,6%, говорится в сообщении банка. Путин подписал закон о формировании кредитных историй

Корпоративный кредитный портфель увеличился на 2,9%.

"Розничный кредитный портфель в июне вырос на 2,6%, с начала года — на 12,4%, превысив 13,5 триллиона рублей. Частным клиентам в июне было выдано почти 720 миллиардов рублей — максимальный уровень за всю историю "Сбера", — сказано в сообщении.

"Корпоративный кредитный портфель вырос на 2,9% в июне (+1,4% без учета валютной переоценки), рост за первое полугодие составил 11% (+6,5% без учета валютной переоценки)", — сообщает также банк.

Отмечается, что качество кредитного портфеля немного улучшилось в июне за счет корпоративного портфеля — доля просроченной задолженности снизилась с 2,3% до 2,2%.