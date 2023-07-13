МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Выручка российских крупных и средних предприятий ненефтегазовой отрасли с января по апрель 2023 года увеличилась в годовом выражении на 0,4%, до 52,8 триллиона рублей, говорится в исследовании консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата. Китай в первом полугодии нарастил импорт газа и нефти, сообщает таможня

Согласно оценке Минфина, нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-апрель сократились на 52% — до 2,282 триллиона рублей, а ненефтегазовые доходы составили в январе-апреле 5,5 триллиона рублей и увеличились на 5%.

"Выручка российских крупных и средних предприятий, не связанных с нефтегазовой промышленностью, за период с января по апрель 2023 года увеличилась в годовом выражении на 0,4%, до 52,8 триллиона рублей — подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата", — сообщается в исследовании.

ОТРАСЛЕВЫЕ ДАННЫЕ

Номинальный рост рублевой выручки продемонстрировали большинство ненефтегазовых отраслей, но максимальный прирост отмечался в сфере транспортировки и хранения (+932,2 миллиарда рублей), говорится в исследовании. Аналитик ждет снижения выручки "Газпрома" от европейского направления

Далее следуют электроэнергетика (+424,6 миллиарда рублей), профессиональная и научная деятельность (+277,6 миллиарда), строительство (+163,2 миллиарда), информация и связь (+117,6 миллиарда), административная деятельность (+113,5 миллиарда), гостинично-ресторанный бизнес (+73,6 миллиарда), недвижимость (+40,5 миллиарда), образование (+26,8 миллиарда) и сельское хозяйство (+16,2 миллиарда).

При этом потери в выручке по сравнению с прошлым годом понесли предприятия обрабатывающей промышленности (-842,2 миллиарда рублей), добытчики угля и металлических руд (-553,8 миллиарда рублей), сфера персональных услуг (-35 миллиардов рублей), оптовая и розничная торговля (-29,6 миллиарда рублей), а также здравоохранение и соцуслуги (-1,3 миллиарда рублей).

СИТУАЦИЯ В РЕГИОНАХ

Несырьевые предприятия смогли нарастить обороты в более чем половине регионов. Наибольшие дополнительные поступления были у ненефтегазового бизнеса Ростовской области (+124,4 миллиарда рублей), Краснодарского края (+110,1 миллиарда), Приморского края (+93,5 миллиарда), Тюменской области (+75,5 миллиарда), Нижегородской области (+72,8 миллиарда), Новосибирской области (+55,5 миллиарда), Московской области (+54,9 миллиарда), Татарстана (+47,2 миллиарда), Забайкальского края (+42,4 миллиарда) и Якутии (+41,3 миллиарда). Силуанов прокомментировал разницу между богатыми и бедными регионами России

В число регионов с сокращением выручки ненефтегазовых предприятий вошли Кемеровская область (-476,9 миллиарда рублей), Мурманская область (-124,1 миллиарда рублей), Вологодская область (-113,3 миллиарда рублей), Белгородская область (-96,6 миллиарда рублей), Калужская область (-85,3 миллиарда рублей), Калининградская область (-72,2 миллиарда рублей), Башкортостан (-59,7 миллиарда рублей), Москва (-56,5 миллиарда рублей), Челябинская область (55 миллиарда рублей), а также Пермский край (-38 миллиардов рублей).

"Если рассматривать динамику выручки по месяцам, то в апреле ненефтегазовому сектору впервые за почти год удалось выйти в плюс: обороты несырьевых предприятий увеличились на 7,4%. До этого положительный рост год к году фиксировался лишь в июне 2022 года", — говорится в исследовании.

"Отчасти такой апрельский всплеск связан с эффектом базы: в апреле 2022 года выручка сократилась из-за снижения рублевых доходов экспортеров на фоне укрепления рубля после мартовских пиков. Тем не менее помесячная динамика выручки несырьевого бизнеса в 2023 году демонстрирует прекращение нисходящего тренда", — отмечается там же.