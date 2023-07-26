БУДАПЕШТ, 26 июл — ПРАЙМ. Японская компания Suzuki увеличит на 28,8 миллионов долларов инвестиции в свой автомобильный завод в венгерском Эстергоме, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам визита в Японию. Венгрия и Азербайджан договорились о поставках газа, заявил Сийярто

"Suzuki осуществит инвестицию в свою производственную базу в Эстергоме, которой расширит свои мощности, создавая очень серьезные технологические разработки в сфере цифровизации и автоматизации. Параллельно они делают еще один большой шаг к тому, чтобы сделать работу завода углеродно-нейтральной. В рамках инвестиций в размере 9,3 миллиарда форинтов (26,8 миллионов долларов) будут расширены мощности завода по производству бамперов, покраски и сварки, приобретено высокотехнологичное оборудование и построена солнечная электростанция", — сказал Сийярто в видеообращении.

Глава венгерского МИД сообщил, что государство окажет компании поддержку в размере 1,9 миллиарда форинтов (5,5 миллиона долларов), отметив что венгерский завод является третьей по величине производственной базой Suzuki.

Кроме того, в ходе визита Сийярто в Японию между двумя странами было заключено соглашение о сотрудничество в сфере атомной промышленности. "Мы можем гарантировать, что в связи с ядерной энергетикой международные дискуссии могут быть только рациональные, основанные на здравом смысле и что идеологические или эмоциональные атаки на ядерную отрасль наконец прекратятся", — сказал глава венгерского МИД.

Он также приветствовал, что Япония является важным импортером венгерской пищевой промышленности, в частности, гороха, подсолнечника, утиного мяса и гусиного паштета. По словам Сийярто, венгерский экспорт в Японию, в 2022 году достигший рекордных 940 миллионов долларов, в этом году увеличился на 30%.