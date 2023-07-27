С. — ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Средний возраст должника по кредитам в России — 30-45 лет, он проживает в крупном городе и имеет средний долг в размере более 170 тысяч рублей, рассказал РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов на полях второго саммита "Россия-Африка". Америка пробила долговое дно: платить придется каждому

"Портрет должника по кредитам выглядит следующим образом: гражданин в возрасте от 30 до 45 лет, который проживает в основном в крупном городе", — сказал Аристов.

Директор ФССП РФ добавил, что средний размер кредиторской задолженности превышает 170 тысяч рублей.

"При этом мы наблюдаем ежегодный рост количества исполнительных производств о взыскании задолженности по кредитам. По состоянию на июнь, у нас на исполнении 12,7 миллиона исполнительных производств на общую сумму задолженности более 2 триллионов рублей", — добавил Аристов.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.