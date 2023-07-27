2023-07-27T11:40:36+03:00
2023-07-27T11:40:36+03:00
2023-07-27T11:40:36+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230727/841204265.html
Аналитик описал портрет среднестатистического должника по кредитам
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Средний возраст должника по кредитам в России — 30-45 лет, он проживает в крупном городе и имеет средний долг в размере более 170 тысяч рублей, рассказал РИА Новости директор ФССП... ПРАЙМ, 27.07.2023
финансы, экономика, новости, россия, кредит, долги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С. — ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Средний возраст должника по кредитам в России — 30-45 лет, он проживает в крупном городе и имеет средний долг в размере более 170 тысяч рублей, рассказал РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов на полях второго саммита "Россия-Африка".
"Портрет должника по кредитам выглядит следующим образом: гражданин в возрасте от 30 до 45 лет, который проживает в основном в крупном городе", — сказал Аристов.
Директор ФССП РФ добавил, что средний размер кредиторской задолженности превышает 170 тысяч рублей.
"При этом мы наблюдаем ежегодный рост количества исполнительных производств о взыскании задолженности по кредитам. По состоянию на июнь, у нас на исполнении 12,7 миллиона исполнительных производств на общую сумму задолженности более 2 триллионов рублей", — добавил Аристов.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.