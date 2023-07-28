МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Апелляционный суд Кении снял запрет на применение закона о финансах, предусматривавший введение новых или повышение существующих налогов на широкий спектр товаров, несмотря на беспорядки в стране, сообщает кенийская радиостанция Capital FM. Африка просила помочь обрести экономическую независимость, заявил Оверчук

Законопроект о финансах, подразумевающий введение новых и повышение существующих налогов для граждан Кении, был подписан властями 25 июня. Его применение было приостановлено решением Высокого суда от 30 июня из-за иска, который был подан несколькими сенаторами. Они оспаривали текст закона, потому что новая система налогообложения негативно скажется на благосостоянии кенийцев. Иск был направлен на то, чтобы исключить ряд положений из закона о финансах.

"Апелляционный суд отменил постановление о приостановке действия закона о финансах, открыв путь для его реализации", — сообщила радиостанция.

По информации Capital FM, судьи в ходе заседания отметили, что без отмены постановления, Кения столкнется с "необратимыми экономическими последствиями".

Журналисты говорят, что решение апелляционного суда стало серьезным облегчением для работы офиса президента Уильяма Руто. Отмечается, что власти страны столкнулись "с проблемами расходования средств с начала нового финансового года в этом месяце".

Закон о финансах спровоцировал массовые беспорядки в Кении. В июле агентство Франс Пресс сообщило о гибели двух манифестантов, а местная газета Star сообщала о восьми пострадавших и трех сотнях задержанных в ходе антиправительственных митингов.