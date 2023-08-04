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2023
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Мишустин поручил проработать программу льготного автокредитования
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 октября проработать предложения сенаторов по развитию программы льготного автокредитования, сообщает кабмин РФ. "Минпромторг,... ПРАЙМ, 04.08.2023
новости, финансы, бизнес, россия, михаил мишустин, автокредитование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 октября проработать предложения сенаторов по развитию программы льготного автокредитования, сообщает кабмин РФ.
"Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин должны до 1 октября проработать предложения сенаторов в части дальнейшего развития программы льготного автокредитования, а также распространения требований к локализации производства автотранспортных средств, используемых для государственных и муниципальных нужд на основании заключённых договоров аренды", — говорится в сообщении.