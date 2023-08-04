МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 октября проработать предложения сенаторов по развитию программы льготного автокредитования, сообщает кабмин РФ. Мишустин призвал улучшить доступ к социальным услугам в новых регионах

"Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин должны до 1 октября проработать предложения сенаторов в части дальнейшего развития программы льготного автокредитования, а также распространения требований к локализации производства автотранспортных средств, используемых для государственных и муниципальных нужд на основании заключённых договоров аренды", — говорится в сообщении.