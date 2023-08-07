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2023
https://1prime.ru/finance/20230807/841317786.html
Кредитование сезонных полевых работ в России превысило уровень 2022 года
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https://россиясегодня.рф
. Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ в России, к 1 августа превысил уровень прошлого года на эту дату на 4,1% и составил 664,1 миллиарда рублей,... ПРАЙМ, 07.08.2023
сельское хозяйство, финансы, экономика, новости, россия, минсельхоз, кредиты, полевые работы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ в России, к 1 августа превысил уровень прошлого года на эту дату на 4,1% и составил 664,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"По состоянию на 1 августа общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 664,1 миллиарда рублей. Это на 4,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.
В том числе Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 455,9 миллиарда рублей, Сбербанк — на 208,2 миллиарда.
Объем кредитных ресурсов, предоставленных предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ за аналогичный период прошлого года, составил 637,9 миллиарда рублей, в том числе 427,7 миллиарда рублей от Россельхозбанка и 210,2 миллиарда — от Сбербанка.