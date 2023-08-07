МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ в России, к 1 августа превысил уровень прошлого года на эту дату на 4,1% и составил 664,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Минсельхоз ожидает рост производства мяса птицы

"По состоянию на 1 августа общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 664,1 миллиарда рублей. Это на 4,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

В том числе Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 455,9 миллиарда рублей, Сбербанк — на 208,2 миллиарда.

Объем кредитных ресурсов, предоставленных предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ за аналогичный период прошлого года, составил 637,9 миллиарда рублей, в том числе 427,7 миллиарда рублей от Россельхозбанка и 210,2 миллиарда — от Сбербанка.