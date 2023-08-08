МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-июль сократились на 41,4%, до 4,193 триллиона рублей, ненефтегазовые – выросли на 19,8% до 10,332 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте Минфина. Доля рубля в российском экспорте выросла в июне до 42 процентов

"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 10 332 млрд рублей и увеличились на 19,8% г/г. Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области — в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)", — говорится в сообщении.

В целом, по данным министерства, объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января-июля 2023 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной в действующем законе о бюджете на текущий год.

"Нефтегазовые доходы составили 4 193 млрд рублей и снизились на 41,4% г/г, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Юралс, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа", — говорится в сообщении.

Минфин отмечает, что месячная динамика нефтегазовых доходов к августу вышла на траекторию, превышающую их базовый уровень (8 триллионов рублей рублей в год).

"Уточнение механизма определения налоговой базы "нефтяных" налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов продолжат содействовать дальнейшему увеличению налоговых поступлений в течение второго полугодия", — отмечает министерство.

"При этом использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов и накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов", — подчеркивается в сообщении.