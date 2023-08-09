МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") рассчитывает вернуться к выплате дивидендов до конца текущего года, заявил главный исполнительный директор компании Виталий Несис. Polymetal завершил перерегистрацию в Казахстан

"Редомициляция, завершенная 7 августа, позволит компании получать дивиденды с российских активов, а также платить дивиденды акционерам. Время выплаты будет зависеть от того, как скоро российский бизнес реализует накопившийся металл", — сказал Несис в ходе онлайн-конференции.

По его словам, накопленные запасы составляют порядка 200 тысяч унций золотого эквивалента примерно на 500 миллионов долларов.

"Скорее всего, компания сможет возобновить выплату дивидендов в четвертом квартале, а не в третьем", — добавил Несис.

По итогам 2022 и 2021 годов Polymetal не начислял и не выплачивал дивиденды. В последний раз компания выплатила дивиденды за первое полугодие 2021 года — по 0,45 доллара на акцию (всего 213 миллионов долларов). Polymetal стал владельцем 75 процентов в проекте Баксы в Казахстане

Polymetal Int 8 августа сообщила, что днем ранее благополучно завершила редомициляцию компании с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане.

"Полиметалл" — российская компания, добывающая золото и серебро, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане.

По итогам первого полугодия 2023 года компания увеличила производство на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 764 тысяч унций (23,763 тонны) в золотом эквиваленте. Производство на российских активах выросло на 10% — до 551 тысячи унций (17,138 тонны), а на активах в Казахстане — снизилось на 13%, до 213 тысяч унций (6,625 тонны) золотого эквивалента.