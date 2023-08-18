МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Банкротство физических лиц — возможность законно и официально освободиться от долгов. Каким условиям гражданин должен соответствовать, чтобы подать на банкротство, в каких случаях физлицо может рассчитывать на упрощенную процедуру через МФЦ, а когда потребуется обращаться в арбитражный суд, последствия банкротства, изменения в 2023 году, — в материале агентства "Прайм". Кто такой кредитор: какие права и обязанности дает юридический статус

Банкротство физических лиц

В России институт банкротства был создан в 1993 году после принятия закона «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» и с тех пор прошел через множество изменений и распространился на физлиц.

— Процедура позволяет организации, неспособной выполнить свои финансовые обязательства перед кредиторами, прекратить свою деятельность и реализовать имущество для выплаты долгов. Для столкнувшимся с финансовыми трудностями компаний и частных лиц это возможность защитить свои права и привести свои дела в порядок, — говорит Андрей Андреев, председатель совета Московской коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и Партнёры".

По словам Валентины Зебницкой, руководителя юридической компании "Стопдолг", банкротство физлиц — единственный законный способ после судебной или внесудебной процедуры решить вопрос с задолженностью. Например, полностью списать долг, либо согласовать новый график реструктуризации, либо подписать мировое соглашение. Судебная процедура существует с 2015 года и в этом году, по данным эксперта, ее может пройти около 300 тыс. новых банкротов.

Признаки неплатежеспособности

На наличие неплатежеспособности физического лица в юридическом аспекте указывают следующие признаки:

невозможность выполнения финансовых обязательств в установленные сроки, включая выплату кредитов и задолженностей по кредитным картам;

стоимость имущества, принадлежащего физическому лицу, меньше общей суммы его задолженности;

просрочена оплата более чем 10% обязательств (счетов за коммунальные услуги, аренду жилья и т. д.) на месяц и более;

судебные приставы вынесли постановление о прекращении исполнительного производства, поскольку физическое лицо не располагает ликвидным имуществом для погашения задолженностей.

"Конкретного перечня "сложных финансовых ситуаций" в законе нет, зато есть критерии банкротства: невозможность оплаты финансовых обязательств. В федеральном законе №127, в 10 главе, касающейся банкротства физических лиц, написано следующее: "Гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок"", — объясняет Антон Михайлов, генеральный директор юридической компании "Банкрот-Сервис".

Кто вправе объявить себя банкротом

физические лица — граждане, имеющие долги, испытывающие финансовые трудности;

индивидуальные предприниматели.

Для признания физического лица банкротом, объясняет Борис Богоутдинов, управляющий партнер консалтинговой компании "2Б Диалог", необходимо быть гражданином России, доказать наличие обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по уплате долгов. Подобные факты должны быть подкреплены следующими признаками добросовестности:

вплоть до объявления банкротства предпринимались попытки по реструктуризации задолженности и самостоятельному решению вопроса;

имущество и источники доходов не скрываются;

лицо состоит на бирже труда, с целью подтверждения временного отсутствия доходов.

Инициация личного банкротства может быть связана не только с банковскими кредитами, но и с услугами ЖКХ, штрафами, долговыми расписками, наличием микрозаймов и с другими обязательствами.

Как инициировать процедуру банкротства

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— В случае недостоверности представленных документов инициатору может грозить административная и уголовная ответственность, в зависимости от степени обмана государственных органов и кредиторов, — предупреждает Борис Богоутдинов.

Упрощенная процедура

Упрощенное внесудебное банкротство существует с 2020 года и проводится через МФЦ. В 2022 году эту процедуру прошли около 10 тыс. граждан. Эксперты ожидают, что в 2023 году цифра достигнет 11-12 тыс.

Через МФЦ

Гражданин имеет право обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, по словам Игоря Георгиевича, юриста Европейской юридической службы, при соблюдении следующих условий (п. 1 ст. 223.2 Закона № 127-ФЗ):

Общий размер денежных обязательств и обязанностей по уплате платежей гражданина, в том числе тех, срок исполнения которых не наступил, а также долгов по уплате алиментов и по договору поручительства независимо от просрочки основного долга, составляет не менее 25 тыс. руб. и не более 1 млн. руб. При этом не учитываются неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, а также иные имущественные и финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей (абз. 4 п. 2 ст. 4 Закона № 127-ФЗ). На дату подачи заявления в отношении должника окончено исполнительное производство в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю ввиду отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, и не возбуждено иное исполнительное производство. Отсутствуют исполнительные производства на дату обращения с заявлением о признании банкротом.

— Заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке подается им лично или через представителя в МФЦ по месту жительства или месту пребывания. При этом он обязан представить список всех известных ему кредиторов. Рассмотрение такого заявления осуществляется без взимания платы, — рассказывает эксперт.

Стандартная процедура

Если человек не подпадает под упрощенную процедуру, процесс проходит в арбитражном суде (до 2020 года там рассматривались все подобные дела).

Через суд

— В судебном порядке заявление может быть подано самим гражданином-должником, конкурсным кредитором, уполномоченным (налоговым органом), — объясняет Алексей Шаров, управляющий партнер «Аверта Групп».

Этапы процедуры банкротства

Судебная процедура признания физического лица банкротом происходит в несколько этапов.

"После выполнения всех необходимых шагов, погашения долгов и исполнения условий плана выплаты, процедура банкротства физического лица завершается", — отмечает Андрей Андреев.

Подача заявления

Правильно составленное заявление, по словам Антона Михайлова, включает не только перечисление кредиторов, но и обоснование того, почему следует признать лицо банкротом. Заявление должно быть не только составлено по всей форме, но и содержать достаточно убедительные аргументы в пользу должника.

"В заявлении о признании банкротом необходимо указать в том числе сумму требований кредиторов, размер задолженности, сведения об имеющемся у должника имуществе, обоснование невозможности удовлетворения требований кредиторов, наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий", — рассказывает Игорь Георгиевич.

Подача документов для банкротства

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— Для инициирования банкротства потребуется в общей сложности 50-60 документов из различных инстанций. Это личная информация, сведения, касающиеся членов семьи, документы, подтверждающие трудовую деятельность, правоустанавливающие документы на собственность, — объясняет Илья Коптяев.

Суду нужно будет предоставить:

копии паспортных данных;

справки о составе семьи;

документы о браке и детях;

если был развод и раздел имущества — копии этих документов;

идентификационный код налогоплательщика, выписку из ПФР, справки по ИП;

документы о недвижимости;

копию трудового договора;

справки из банков;

кредитные договоры, договор ипотеки, справки о непогашенных кредитах.

Рассмотрение заявления и открытие процедуры

Дело о банкротстве должника рассматривается арбитражным судом по месту жительства гражданина. Заявление может быть подано в суд лично (через отдел делопроизводства, канцелярию учреждения), по почте либо в электронной форме через Интернет. При обращении в суд необходимо уплатить госпошлину.

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По словам Андрея Андреева, суд проводит экспертизу финансового положения, чтобы подтвердить неплатежеспособность и определить степень задолженности, приглашает кредиторов физического лица на слушание, чтобы они объявили свои требования к должнику. После рассмотрения финансовой документации, подведения итогов и учета интересов кредиторов, суд выносит решение о банкротстве физического лица и назначает банкротного управляющего, который будет наблюдать за процедурой и принимать решения от лица должника.

Инвентаризация имущества должника

Имущество должника в течение полугода или дольше (по решению суда) будет оценено. Ликвидные активы добавляются в конкурсную массу. Получившаяся в результате ее реализации сумма будет поделена между кредиторами.

Разработка плана финансового оздоровления

Суд может разработать план выплаты, в котором определяется порядок и условия погашения долгов физического лица. Целью программы являются:

восстановление платежеспособности должника;

погашение образовавшейся задолженности в рамках графика.

Что даёт банкротство

Максимально полное удовлетворение требований кредиторов. Освобождение гражданина от исполнения обязательств перед кредиторами.

— Достижению первой цели способствуют действия кредиторов и финансового управляющего по оспариванию сделок должника, реализации его имущества. Второй цели служит институт освобождения должника от исполнения обязательств перед кредиторами при завершении процедуры реализации имущества. Данный механизм также известен как "списание долгов". Для его применения необходимо, чтобы гражданин-должник вел себя добросовестно в отношениях с финансовым управляющим, не пытался скрыть имеющееся имущество, способствовал его реализации и наиболее полному удовлетворению требований своих кредиторов. Обязательства такого должника будут признаны погашенными по завершении реализации имущества вне зависимости от реального размера их погашения, — говорит эксперт.

Реструктуризация

В рамках этого процесса долги и обязательства заемщика пересматриваются и перегруппируются с целью сделать их более управляемыми и доступными для погашения. Если судья сочтет, что долг может быть выплачен, то процедура будет введена. Делается это, в основном, в том случае, когда доход должника позволяет погасить долг в течение 3 лет.

"Реструктуризация может включать снижение процентных ставок, увеличение сроков погашения или даже частичное списание долгов. Это позволяет заемщику получить второй шанс и более выгодные условия кредитования", — объясняет Илья Коптяев.

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Максимальный срок реструктуризации — 3 года, но с 3 ноября 2023 года этот срок увеличится до 5 лет.

Мировое соглашение

Мировое соглашение — это договоренность между заемщиком и кредиторами о рассрочке или снижении долгов.

"Этот инструмент позволяет сторонам прийти к общему знаменателю и предоставляет возможность для погашения долгов без крайних мер, таких как продажа имущества или полное банкротство. Мировое соглашение также способствует устранению судебных разбирательств и конфликтов, создавая более благоприятные условия для восстановления финансовой стабильности", — говорит Илья Коптяев.

Реализация имущества

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"Процедура реализации длится 6-10 месяцев. Срок зависит от того, есть ли имущество, которое нужно продавать. Например, наша практика показывает, что пенсионерам продавать нечего. В таких случаях процедура длится 6 месяцев без торгов. На финальном заседании суда конкурсная масса распределяется между кредиторами. Остаток долга чаще всего подлежит списанию. Не списывается задолженность только в том случае, если доказана недобросовестность банкрота: например, он осознанно готовился к процедуре банкротства, скрывал имущество или сделки, подавал подложные документы, переписывал имущество на родственников, — объясняет Валентина Зебницкая.

Последствия банкротства для физических лиц

— Например, человек получает зарплату 28 тыс. руб. Ее переводят на карту. Прожиточный минимум в Москве на сегодня составляет 18714 руб. Все, что свыше этой суммы, в нашем случае это 9 286 руб. в месяц, будет направляться в конкурсную массу. Остальные средства финансовый управляющий будет выдавать должнику. Такая ситуация сохранится вплоть до момента завершения процедуры банкротства.

Также с момента начала банкротства управляющий вправе запретить должнику выезд из страны, обязан заблокировать все его счета, забрать у него все имеющиеся банковские карты, контролировать все покупки на сумму выше 50 тыс. руб., — объясняет Диана Сорк, юрист Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).

Когда процедура завершится, данные ограничения снимаются. Остается только три:

в течение 3 лет нельзя быть учредителем юридических лиц или регистрироваться в качестве ИП и занимать руководящие посты (например, быть гендиректором компании);

5 лет нужно предупреждать всех своих контрагентов о банкротстве;

5 лет нельзя повторно подать на банкротство (при внесудебном банкротстве этот срок составляет 10 лет).

Банкротство для физических лиц имеет как положительные, так и отрицательные последствия, считает Андрей Андреев.

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Финансовое облегчение: банкротство может предоставить финансовое облегчение в виде освобождения от долгов и погашения задолженности. Это может помочь физическим лицам начать с чистого листа и избежать непосильных финансовых обязательств.

Защита от преследований кредиторов. Это позволяет людям получить некоторое освобождение от стресса и напряжения, связанного с долгами.

Возможность начать заново: гражданин освобождается от долгового бремени и связанных с этим обязательств и может заняться построением стабильного финансового будущего.

Отрицательные последствия:

Отрицательная кредитная история: оказывает негативное воздействие на кредитную историю физического лица. Это может усложнить получение кредитов и финансовых услуг в будущем. Банки и кредиторы могут считать физическое лицо с банкротством рискованным заемщиком.

Банкротство может потребовать продажи имущества физического лица для уплаты долгов. Это может привести к потере ценных активов.

Эмоциональное и психологическое воздействие: из-за финансовых трудностей и необходимости пройти через процесс банкротства могут возникнуть стыд, чувство неудачи и стресс. Решение принять этот шаг может быть трудным и влиять на самооценку и самоуважение.

Проблемы с трудоустройством: может повлиять на возможность физического лица устраиваться на работу в определенных отраслях, например, финансовой.

Проверка физического лица на банкротство

ЕФРСБ). Также информация о процедуре будет размещена на сайте Картотеки арбитражных дел и в газете «Коммерсантъ».

Сколько стоит банкротство

Внесудебная процедура через МФЦ предполагает уплату пошлины в размере 300 рублей, больше платить ничего не нужно.

— При банкротстве через суд гражданин обязан уплатить госпошлину (300 руб.), заплатить вознаграждение финансовому управляющему (25 тыс. руб.), а также оплачивать публикации в Едином государственном реестре сведений о банкротстве и в газете "Коммерсантъ" (примерно 17-25 тыс. за весь период банкротства), — говорит Диана Сорк.

В том случае, если должник решит воспользоваться услугами юриста, который поможет грамотно пройти всю процедуру, средняя цена банкротства будет составлять от 120 до 150 тыс. рублей.

Законодательство

Федеральный закон от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» изначально разрабатывался как нормативная база для регулирования процесса банкротства организаций. В 2015 году в него были внесены дополнения, допускающие банкротство физических лиц (Глава Х). В 2020 году правила были пересмотрены и появилась внесудебная процедура банкротства (Федеральный закон № 289-ФЗ).

Изменения 2023 года

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упрощение процедуры банкротства для пенсионеров и тех, чьим основным доходом являются социальное пособие, пособие по беременности и родам; пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также лиц, в отношении которых исполнительное производство длится более 7 лет;

минимальный порог долга для внесудебного банкротства снизился с 50 тыс. рублей до 25 тысяч, а максимальный поднялся с 500 тысяч рублей до 1 миллиона;

срок, после истечения которого гражданин имеет право подать на внесудебное банкротство, уменьшился с 10 лет до 5 лет.

Советы юристов

Антон Михайлов предупреждает, что при банкротстве не списываются следующие долги:

по алиментам;

причинение ущерба здоровью третьих лиц;

причинение ущерба имуществу третьих лиц;

субсидиарная ответственность.

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"Признание банкротства имеет смысл, когда финансовые обязательства становятся непосильными, и нет возможности погасить долги. Вместо того чтобы продолжать ухудшать свое финансовое положение, заявители могут выбрать банкротство как способ решения проблемы. Это позволяет начать заново, освободившись от огромной долговой нагрузки и сфокусироваться на новых финансовых целях", — говорит Илья Коптяев.