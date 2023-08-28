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2023-08-28T10:58:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230828/841582537.html
Правительство просубсидирует железнодорожную доставку ржи для предприятий
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Правительство РФ предоставит субсидии на железнодорожную доставку ржи для мукомольных предприятий, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. "Новые постановления дают... ПРАЙМ, 28.08.2023
сельское хозяйство, финансы, экономика, новости, рожь, правительство рф, субсидии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ предоставит субсидии на железнодорожную доставку ржи для мукомольных предприятий, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
"Новые постановления дают возможность субсидировать перевозки ржи. В том числе для мукомольных предприятий в Центральном, Северо-Западном федеральных округах", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По его словам, это решение будет способствовать поддержанию стабильных цен на хлеб, муку и другие виды изделий.