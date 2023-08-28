МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ предоставит субсидии на железнодорожную доставку ржи для мукомольных предприятий, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Правительство заинтересовано в работе иностранных компаний в России

"Новые постановления дают возможность субсидировать перевозки ржи. В том числе для мукомольных предприятий в Центральном, Северо-Западном федеральных округах", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, это решение будет способствовать поддержанию стабильных цен на хлеб, муку и другие виды изделий.