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2023
https://1prime.ru/finance/20230829/841594752.html
Выручка АФК "Система" выросла на 19,1 процента
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Консолидированная выручка АФК "Система" по МСФО во втором квартале 2023 года составила 245,7 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на... ПРАЙМ, 29.08.2023
финансы, бизнес, новости, афк "система", отчетность, выручка
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Консолидированная выручка АФК "Система" по МСФО во втором квартале 2023 года составила 245,7 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,1%, следует из сообщения компании.
При этом скорректированная OIBDA составила составила 75,1 миллиарда рублей.