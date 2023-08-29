МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Консолидированная выручка АФК "Система" по МСФО во втором квартале 2023 года составила 245,7 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,1%, следует из сообщения компании. Выручка Yandex Cloud за первое полугодие выросла почти вдвое

При этом скорректированная OIBDA составила составила 75,1 миллиарда рублей.