ХАБАРОВСК, 4 сен — ПРАЙМ. Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) за восемь лет вложили в экономику Хабаровского края более 207 миллиардов рублей, создав при этом около 10 тысяч рабочих мест, сообщает правительство региона. У китайской экономики открылось второе дыхание

"С 2015 года на территории Дальнего Востока по поручению президента РФ Владимира Путина были запущены преференциальные режимы ТОР и СПВ. Первые в стране ТОР открылись именно в Хабаровском крае. Режим СПВ заработал в регионе годом позже. В итоге за восемь лет резиденты этих режимов вложили в экономику Хабаровского края более 207 миллиардов рублей. Сумма налоговых поступлений составила 9,5 миллиарда", — сообщает правительство региона.

Отмечается, что с момента запуска преференциальных режимов создано 9,8 тысячи рабочих мест.

По данным минэкономразвития края, ТОР "Хабаровск" и "Комсомольск" были созданы в 2015 году. В 2017 году к ним присоединилась ТОР "Николаевск". В лидерах отрасли: логистика, пищевая промышленность, производство стройматериалов, IT сектор. В 2022 году число резидентов ТОР увеличилось на 20 соглашений, в 2023-м — на 12. Сейчас в крае действуют 99 резидентов ТОР и 25 СПВ. Заявлены общий объем инвестиций на 471 миллиард рублей: 285,5 — резидентами ТОР, и 185,5 миллиарда — СПВ. Планируется создать 18 тысяч рабочих мест. Фактически освоено: резидентами ТОР — инвестиций на 156,5 миллиарда рублей, резидентами СПВ на 50,6 миллиарда, уточняет министерство.

"В текущем году образовано три новых площадки ТОР для реализации инвестпроектов ООО "ВБР-Трейд", ООО "Тумнинский прииск" и под комплексную жилую застройку "Дальневосточный квартал"… В планах создание еще ряда перспективных площадок ТОР, где будут реализованы инвестпроекты в сфере логистики и производства стройматериалов (Хабаровск), туризма (Хабаровский район), развития портовой инфраструктуры (Николаевск-на-Амуре), сельского хозяйства (Вяземский район)", — добавляется в сообщении.

В Хабаровском крае 34 площадки ТОР площадью 617 тысяч гектаров, расположенные на территории 10 муниципальных районов края и двух городских округов. Режим СПВ действует на территории Ванинского и Советско-Гаванского районов и прилегающей акватории морских портов.