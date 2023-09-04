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2023
https://1prime.ru/finance/20230904/841651428.html
В России выросли активы физлиц на брокерском обслуживании
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Активы физлиц на брокерском обслуживании в РФ выросли за второй квартал на 14%, до 8 триллионов рублей, в том числе за счет притока новых средств на счета, следует из обзора... ПРАЙМ, 04.09.2023
финансы, новости, россия, цб, брокер
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Активы физлиц на брокерском обслуживании в РФ выросли за второй квартал на 14%, до 8 триллионов рублей, в том числе за счет притока новых средств на счета, следует из обзора ключевых показателей отдельных профессиональных участников рынка ценных бумаг, подготовленного ЦБ РФ.
"Совокупная стоимость активов физлиц — резидентов на брокерском обслуживании… по итогам второго квартала выросла до 8 триллионов рублей (+14% к/к и +48% г/г). Порядка 7,2 триллиона приходилось на ценные бумаги и 0,6 триллиона — на денежные средства в рублях и иностранной валюте. Рост объема активов произошел как за счет положительной переоценки активов, так и благодаря притоку новых средств на брокерские счета", — говорится в сообщении.
"Квартальный объем нетто-притока средств на брокерские счета физлиц был существенным и составил 238 миллиардов рублей. Значительная его часть была направлена на инвестиции в акции и облигации резидентов в условиях роста фондового индекса и увеличения доходов населения. Основная часть нетто-покупок на бирже (более 63%) совершалась инвесторами, которые открыли счета более трех лет назад", — сообщает регулятор.