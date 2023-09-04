МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Активы физлиц на брокерском обслуживании в РФ выросли за второй квартал на 14%, до 8 триллионов рублей, в том числе за счет притока новых средств на счета, следует из обзора ключевых показателей отдельных профессиональных участников рынка ценных бумаг, подготовленного ЦБ РФ. Минюст США хочет направить российские замороженные активы для нужд Украины

"Совокупная стоимость активов физлиц — резидентов на брокерском обслуживании… по итогам второго квартала выросла до 8 триллионов рублей (+14% к/к и +48% г/г). Порядка 7,2 триллиона приходилось на ценные бумаги и 0,6 триллиона — на денежные средства в рублях и иностранной валюте. Рост объема активов произошел как за счет положительной переоценки активов, так и благодаря притоку новых средств на брокерские счета", — говорится в сообщении.

"Квартальный объем нетто-притока средств на брокерские счета физлиц был существенным и составил 238 миллиардов рублей. Значительная его часть была направлена на инвестиции в акции и облигации резидентов в условиях роста фондового индекса и увеличения доходов населения. Основная часть нетто-покупок на бирже (более 63%) совершалась инвесторами, которые открыли счета более трех лет назад", — сообщает регулятор.