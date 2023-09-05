МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Нефтяные компании в августе, последнем месяце перед сокращением размера топливного демпфера, получили из российского бюджета выплаты по данному механизму в размере 185,9 миллиарда рублей, это самая крупная выплата в этом году, свидетельствуют данные Минфина РФ. Силуанов положительно оценил бюджет Красноярского края

Механизм топливного демпфера скорректирован с 1 сентября до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ в рамках данного механизма сокращаются вдвое как по бензину, так и по дизельному топливу.

В июле этого года выплаты нефтяникам по этой статье составляли 110,4 миллиарда рублей, в июне — 78,6 миллиарда рублей, в мае — 103,5 миллиарда рублей, в апреле — 107,2 миллиарда рублей, в марте — 96,7 миллиарда, в феврале — 108,7 миллиарда, в январе они были самыми маленькими в этом году — 47,9 миллиарда рублей. Таким образом, общая сумма выплат нефтяникам за январь-август составила 838,9 миллиарда рублей. За весь 2022 год было выплачено 2,171 триллиона рублей.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.