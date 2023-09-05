МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. В настоящий момент существенное влияние на курс рубля оказывает динамика импорта, которому оказывает поддержка расширение кредитования внутреннего спроса, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Заботкин спрогнозировал рост российской экономики в текущем году

"На текущий момент на курс существенно влияет динамика импорта, спрос на который поддерживается расширением кредитования внутреннего спроса", — сказал он в кулуарах форума, посвящённого цифровым финансам.

При этом влияние величины ключевой ставки на курс рубля "более сдержанное, более растянутое во времени", также сказал Заботкин.

Банк России не раз говорил, что решающим фактором в ситуации с ослаблением курса рубля выступает динамика экспорта и импорта: стоимость экспорта снижается, а импорта — растет.