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2023
https://1prime.ru/finance/20230907/841680833.html
Минпромторг возобновит программу льготного лизинга автомобилей
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Минпромторг РФ возобновляет программу льготного лизинга автомобилей, она будет дофинансирована на 7,8 миллиардов рублей, а воспользоваться ей можно будет с завтрашнего дня,... ПРАЙМ, 07.09.2023
авто, финансы, бизнес, новости, авто, минпромторг, льготный лизинг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Минпромторг РФ возобновляет программу льготного лизинга автомобилей, она будет дофинансирована на 7,8 миллиардов рублей, а воспользоваться ей можно будет с завтрашнего дня, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы с завтрашнего дня возобновляем лизинговую программу по автомобилям, добавив дополнительные 7,8 миллиардов рублей до конца года", — сказал он в ходе международной выставки коммерческого транспорта Comtrans.
Как пояснили в Минпромторге, дофинансирование связано с исчерпанием ранее выделенных средств на эту программу, а в целом на текущий год на нее было ранее заложено 2 миллиарда рублей.
Льготный лизинг на автомобили подразумевает аренду легкового, грузового и коммерческого транспорта с частичной компенсацией из бюджета, а также дальнейший выкуп автомобиля арендатором у лизингодателя. Программа распространяется на индивидуальных предпринимателей и юрлиц.