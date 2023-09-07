МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Минпромторг РФ возобновляет программу льготного лизинга автомобилей, она будет дофинансирована на 7,8 миллиардов рублей, а воспользоваться ей можно будет с завтрашнего дня, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Минпромторг заявил об отсутствии дефицита красок для книг в России

"Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы с завтрашнего дня возобновляем лизинговую программу по автомобилям, добавив дополнительные 7,8 миллиардов рублей до конца года", — сказал он в ходе международной выставки коммерческого транспорта Comtrans.

Как пояснили в Минпромторге, дофинансирование связано с исчерпанием ранее выделенных средств на эту программу, а в целом на текущий год на нее было ранее заложено 2 миллиарда рублей.

Льготный лизинг на автомобили подразумевает аренду легкового, грузового и коммерческого транспорта с частичной компенсацией из бюджета, а также дальнейший выкуп автомобиля арендатором у лизингодателя. Программа распространяется на индивидуальных предпринимателей и юрлиц.