КИШИНЕВ, 8 сен — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду и премьер-министр страны Дорин Речан ранее входили в составы правительств, накопивших долги перед "Газпромом" и признававших их, заявил экс-глава республики Игорь Додон. Власти США поддержали Молдавию в споре с долгом перед "Газпромом"

Глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов в среду огласил результаты аудита. По его словам, долг перед "Газпромом" на конец марта 2022 года составил 709 миллионов долларов, 276 миллионов из которы документально не подтверждены ни одной из компаний, а 400 миллионов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На этом фоне Молдавия согласилась выплатить только 8,6 миллиона долларов, остальное оспорит в суде.

"Газпром", в свою очередь, заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, а также выразил несогласие с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и намерение отстаивать свои права.

Как отметил Додон, проверка выявила, что 70 процентов долга перед "Газпромом" были накоплены в 2011-2015 годах. Он напомнил, что в этот период Санду, Речан, а также спикер парламента Игорь Гросу входили в правительства.

"Так слушайте, ребята, вы были членами этих правительств, и все эти долги официально признавались на официальном уровне, потому что на заседаниях межправкомиссии Молдавии и Российской Федерации все это утверждалось и подписывалось", — сказал Додон.