МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-августе, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 1,5% ВВП, или 2,361 триллиона рублей, при этом динамика расходов казны сохраняется на нормальном уровне — за 8 месяцев они увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 12%, до 19,351 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Минфин предложил механизм самоограничения на участие в азартных играх

"Динамика исполнения расходов федерального бюджета сохраняется на нормальном уровне после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов. По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за 8 месяцев 2023 года составил 19 351 миллиард рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 12% г/г (+1,1% г/г с начала 2 квартала 2023 года)", – говорится в сообщении.

"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-августе 2023 года составил 16 990 миллиардов рублей, что на 3,5% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом – наблюдается устойчивая положительная динамика", – отмечает Минфин.

Дефицит бюджета за 8 месяцев составил 2,361 триллиона рублей. При этом Минфин повторно за текущий год представил оценку дефицита и в процентах к ВВП – он составил 1,5%. За аналогичный период прошлого года дефицит бюджета составлял 0,3% ВВП. При этом в действующем законе о бюджете дефицит на конец 2023 года прогнозируется в объеме 2% ВВП, или 2,925 триллиона рублей.

"Динамика поступления доходов и финансирования расходов свидетельствуют об исполнении федерального бюджета в течение января-августа текущего года и в целом соответствует целевым параметрам структурного баланса, утвержденным в законе о бюджете", — сообщает министерство.

Минфин сообщает, что в целом в 2023 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в действующем законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в соответствии с нормами бюджетного правила. "Это обеспечивает стабильность первичного структурного дефицита на уровне параметров закона о бюджете", – говорится в сообщении.

При этом ведомство подчеркивает, что повышенную гибкость в управлении бюджетом, включая возможность перенаправить часть средств на непредвиденные расходы, обеспечивает наличие нераспределенных резервов, "а также высвобождение бюджетных ассигнований в размере 1 496 миллиардов рублей вследствие авансового перечисления Фонду пенсионного и социального страхования в декабре 2022 года отдельных трансфертов, предусмотренных на 2023 год".