МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 сентября 2023 года, по предварительным данным, исполнены на 1,819 триллиона рублей, или на 63,4% от годового плана, сообщается в телеграм-канале Минфина РФ. Нефтегазовые доходы российского бюджета сократились за восемь месяцев

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 сентября 2023 года составило 1819 миллиардов рублей, или 63,4% от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении министерства.

На 1 сентября лидером по расходованию средств оказался национальный проект "Наука и университеты" — он исполнен на 79,6%. Исполнение расходов по национальному проекту "Культура" составило 76,9%, по проекту "Демография" — 72,6%, Жилье и городская среда" — 65,9%, "Экология" — 64,5%, "Производительность труда" — 61,7%, "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)" — 60,3%, "Безопасные качественные дороги" — 59,4%.

За ними следуют нацпроекты "Образование" — 59,2%, "Цифровая экономика Российской Федерации" — 56,7%, "Международная кооперация и экспорт" — 55,9%, "Здравоохранение" — 53,7%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — 46,2%.

Расходы по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" составили 41,7% от годового плана.

Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".