МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета России в июле-августе восстановились до уровня 2022 года и продолжили расти, ненефтегазовые доходы превысили прошлогодние показатели, заявил президент страны Владимир Путин. Нефтегазовые доходы российского бюджета сократились за восемь месяцев

Глава государства в понедельник, 18 сентября, проводит совещание по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

"В свою очередь нефтегазовые доходы бюджета в июле-августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года, и с учетом конъюнктуры на мировых рынках продолжается активный рост", — сказал российский лидер.

Путин добавил, что важным моментом является то, что ненефтегазовые доходы превысили показатели 2022 года.