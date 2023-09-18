2023-09-18T16:32:07+03:00
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2023
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Путин: нефтегазовые доходы бюджета восстановились до уровня 2022 года
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Нефтегазовые доходы бюджета России в июле-августе восстановились до уровня 2022 года и продолжили расти, ненефтегазовые доходы превысили прошлогодние показатели, заявил президент... ПРАЙМ, 18.09.2023
нефть, энергетика, финансы, новости, газ, владимир путин, бюджет, нефтегазовые доходы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета России в июле-августе восстановились до уровня 2022 года и продолжили расти, ненефтегазовые доходы превысили прошлогодние показатели, заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства в понедельник, 18 сентября, проводит совещание по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
"В свою очередь нефтегазовые доходы бюджета в июле-августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года, и с учетом конъюнктуры на мировых рынках продолжается активный рост", — сказал российский лидер.
Путин добавил, что важным моментом является то, что ненефтегазовые доходы превысили показатели 2022 года.