ПЕКИН, 20 сен — ПРАЙМ. Народный банк Китая (Центробанк) в среду оставил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,45%, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные на сайте регулятора. Сбербанк повысит ставки по вкладам

Годовая LPR, в августе 2019 года ставшая новым бенчмарком кредитования, не менялась с апреля 2020 года по декабрь 2021 года, оставаясь на уровне 3,85%, однако в декабре 2021 года была понижена до 3,8%, в январе 2022 года – до 3,7%, в августе 2022 года – до 3,65%, в июне 2023 – до 3,55%, а в августе 2023 — до 3,45%.

При этом пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, вновь осталась неизменной с июня на уровне 4,2%.

Народный банк Китая в конце августа 2019 года объявил о реформе ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить затраты компаний по займам и поддержать экономику. В рамках реформы регулятор изменил ставку-ориентир для кредитов, выдаваемых банками. Теперь банки должны использовать LPR в качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок, а не базовую банковскую кредитную ставку Народного банка Китая.

В официальном установлении ставки участвуют 18 китайских банков. До 9.00 по местному времени 20-го числа каждого месяца они должны направлять свои котировки с шагом в 0,05% в Национальный центр межбанковского финансирования. Далее для расчета LPR исключаются наивысшие и наименьшие котировки, рассчитывается среднее арифметическое, после чего полученные ставки округляются до 0,05%.