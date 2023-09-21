АЛМА-АТА, 21 сен — ПРАЙМ. Казахстан является лидером по объему инвестиций, привлеченных от Евразийского банка развития (ЕАБР), а за 2022-2023 годы объем вложений может составить более 2,2 миллиарда долларов, сказал председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на встрече с главой казахстанского правительства Алиханом Смаиловым. ЕАБР спрогнозировал замедление инфляции в Казахстане по итогам года

"Николай Подгузов подчеркнул, что Казахстан является лидером по объему инвестиций, привлеченных от ЕАБР", — говорится в сообщении пресс-службы правительства республики по итогам встречи.

По словам Подгузова, объем инвестиций Евразийского банка развития в Казахстан "по итогам первых двух лет реализации стратегии на 2022-2026 годы может превысить план на 70% и составить более 2,2 миллиарда долларов".

Отмечается, что всего в стране уже реализовано 104 проекта на 5,6 миллиарда долларов. В частности, речь идет о Большой Алматинской кольцевой автодороге, расширении и модернизации аэропорта Алма-Аты.

"Наряду с этим перспективными проектами являются строительство ж/д линии "Аягоз – Бахты" и нового погранперехода на казахстанско-китайской границе. Предполагается, что новая инфраструктура позволит увеличить грузооборот на 20 миллионов тонн в год. Кроме того, банк намерен принять участие в реконструкции и расширении магистрального водовода "Астрахань – Мангышлак", — говорится в сообщении.

Смаилов отметил важную роль ЕАБР в инфраструктурном развитии республики.