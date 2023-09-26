2023-09-26T17:52:25+03:00
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2023-09-26T17:52:25+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230926/841825789.html
ЕАБР разморозит средства, заблокированные на счете НРД в Euroclear
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) получил разрешение от министерства финансов Бельгии на разморозку своих средств, заблокированных на счете Национального... ПРАЙМ, 26.09.2023
банки, финансы, новости, еабр, нрд, euroclear
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) получил разрешение от министерства финансов Бельгии на разморозку своих средств, заблокированных на счете Национального расчетного депозитария (НРД) в бельгийском депозитарии Euroclear.
"Семнадцатого августа 2023 года банк получил специальное разрешение генеральной администрации казначейства министерства финансов Бельгии на перевод собственных средств со счета банка в АО НКО "Национальный расчетный депозитарий" на собственный прямой счет банка в Euroclear Bank SA/NV", — сказано в отчете банка.
Эти средства, как поясняется в отчете, были заблокированы в рамках санкций, введенных в отношении НРД.
ЕАБР — международная финансовая организация. Ее участники — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Задача ЕАБР заключается в содействии развитию рыночной экономики этих государств, их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей за счет осуществления инвестиционной деятельности.