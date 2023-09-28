МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минфин России не планирует дополнительного роста налоговой нагрузки для нефтяной отрасли на фоне удорожания нефти марки Urals в рублях, сообщил журналистам замглавы министерства Алексей Сазанов. Швецов рассказал, что служит основой доверия к фининструментам

"Нет, у нас прогрессивная шкала налогообложения", — сказал он, отвечая на вопрос о дополнительной налоговой нагрузки для нефтяников в связи с ростом рублевой цены Urals.

ТЕНЕВОЙ РЫНОК ТАБАКА

Доля теневого рынка табака и никотинсодержащей продукции в России сегодня оценивается в 10-15%, и с введением нового регулирования в этой области власти рассчитывают сократить ее хотя бы наполовину, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, выступая на Московском финансовом форуме. В "Сбере" рассказали, сколько россиян пользуются сервисами с ИИ

"Есть разные оценки… сегодня от 10 до 15% — теневой рынок табака. То есть это та табачная, никотинсодержащая продукция, с которой акцизы не уплачиваются либо уплачиваются не по российским налоговым ставкам. Соответственно, по нашим оценкам, это порядка 100 миллиардов рублей недополученных доходов бюджета", — сказал он.

Сазанов также напомнил, что с 1 марта следующего года в полную силу вступят нормы, связанные с лицензированием и контролем за оборотом табака со стороны Росалкогольтабакконтроля.

"Соответственно, мы рассчитываем, что если хотя бы половину от серого рынка нам удастся вывести в белый с тем, чтобы увеличился объем реализации добросовестных производителей, то для нас это будет большой успех", — заключил замминистра.

В июне был принят закон о введении в России госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с регулированием алкогольного рынка. Закон предусматривает специализированный госконтроль в этой сфере. В частности, производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт такой продукции и сырья, а также закупка для реализации в магазинах беспошлинной торговли отнесены к лицензируемым видам деятельности. Наличие лицензии станет обязательным с 1 марта 2024 года.

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ

Проект по дистанционной продаже алкоголя в России еще обсуждается, пока его принятие не планируется, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума. В ЦБ рассказали, какая проблема на финрынке широко распространилась

"Сейчас не планируется пока принятие этого законопроекта", — ответил он на вопрос о проекте, разрешающем дистанционную продажу алкоголя в стране.

На уточняющий вопрос о причинах Сазанов добавил, что "он еще обсуждается".

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.