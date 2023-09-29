МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ планирует выделение в следующем году 12,3 миллиарда рублей на программу льготного автомобильного кредитования, следует из проекта бюджета, внесенного в Госдуму. Правительство внесло законопроект об увеличении МРОТ с 2024 года

Также, согласно документу, в 2025 году на эти цели планируется выделить 18 миллиардов рублей, в 2026 году — 19,7 миллиарда. При этом в текущем году на эти цели было выделено 5,1 миллиарда рублей.

По актуальным условиям программы, базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости автомобиля (для жителей Дальнего Востока – 25%). Под условия программы подпадают автомобили стоимостью до 2 миллионов рублей отечественного производства. Скидка на электромобили производства России для всех категорий заемщиков составляет 25% (но не более 625 тысяч рублей). На данный момент программа распространяется на медиков, работников сферы образования, участников СВО, а также их семей.

Также средства заложены на программу льготного лизинга: 2 миллиарда в 2024 году, и по 4 миллиарда рублей в 2025 и 2026 годах соответственно. На поддержку спроса на газомоторную технику кабмин намерен выделить в 2024 году 2,95 миллиарда рублей, в 2025 и 2026 годах — по 3,7 миллиарда

Таким образом, в общей сложности в 2024 году на поддержку спроса на отечественные автомобили планируется направить 17,25 миллиардов рублей.