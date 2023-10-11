2023-10-11T08:47:51+03:00
2023-10-11T08:47:51+03:00
2023-10-11T08:47:51+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231011/841945829.html
Правительство пока не рассматривало увеличение НДПИ для нефтяников
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОКА НЕ РАССМАТРИВАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ НДПИ ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ВЫПЛАТ ПО ТОПЛИВНОМУ ДЕМПФЕРУ — НОВАК Новость дополняется ПРАЙМ, 11.10.2023
нефть, энергетика, финансы, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОКА НЕ РАССМАТРИВАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ НДПИ ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ВЫПЛАТ ПО ТОПЛИВНОМУ ДЕМПФЕРУ — НОВАК
Новость дополняется