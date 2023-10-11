2023-10-11T08:47:51+03:00

2023-10-11T08:47:51+03:00

2023-10-11T08:47:51+03:00

2023

https://1prime.ru/finance/20231011/841945829.html

Правительство пока не рассматривало увеличение НДПИ для нефтяников

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОКА НЕ РАССМАТРИВАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ НДПИ ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ВЫПЛАТ ПО ТОПЛИВНОМУ ДЕМПФЕРУ — НОВАК Новость дополняется ПРАЙМ, 11.10.2023

нефть, энергетика, финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60