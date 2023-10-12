МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Одним из источников финансирования восстановленного топливного демпфера будут средства, которые Минфин планировал, но не выплатил нефтяникам в сентябре, сообщил журналистам первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в кулуарах Российской энергетической недели. Минфин сообщил, что нефтяники в октябре не получат выплат по демпферу

"Дискуссия про источники (финансирования демпфера — ред.) уже активно идет. В соответствии с поручениями, совместно с Минфином прорабатывали ряд источников, в том числе демпфер, который не будет уплачен за сентябрь. То есть та сумма, которую не получат нефтяники из-за пробития верхней границы ценового диапазона. Она уже в целом обсчитана, идет финализация", — сказал Сорокин.

"Сумма источников (финансирования демпфера — ред.) будет состоять из вот этого демпфера плюс другие источники, которые не относятся к нефтяной отрасли. Именно к нефтяной. И к тем заводам, которые поставляют на внутренний рынок", — добавил он.

Сорокин отметил, что все основные решения по восстановлению демпфера уже объявлены, сейчас идет донастройка решений и источников финансирования. Так как демпфер выплачивается в конце следующего за отчетным месяца, до этого момента все корректировки должны быть внесены в параметры топливного демпфера, подчеркнул он. При этом заработают они задним числом, то есть с 1 октября.

"Законопроект стоит ждать в ближайшее время", — заключил Сорокин.

Демпфирующий механизм скорректирован с 1 сентября до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращаются вдвое — в формулу расчета введен понижающий коэффициент 0,5. Однако 6 октября правительство России приняло решение восстановить выплаты по демпферу в полном объеме.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.