Венесуэла из-за санкций за 5 лет потеряла $232 млрд в сфере производства нефти
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Венесуэла из-за санкций Запада за 5 лет потеряла 232 миллиарда долларов только в сфере производства нефти, сообщила вице-президент страны Делси Родригес, выступая на Российской энергетической неделе.
Она напомнила, что против Венесуэлы было введено 930 незаконных односторонних санкций, направленных на то, чтобы задушить экономику страны.
"Негативное влияние было жестоким: за пять лет Венесуэла потеряла 3 миллиарда 995 миллионов баррелей нефти в производстве, это варварская цифра, которая в (денежном) выражении составляет 232 миллиарда долларов", — сказала вице-президент.
Она добавила, что если рассматривать потери в производстве нефти в более широком смысле — в части вклада этого сектора в другие отрасли экономики и в ВВП, то потери за тот же период составили 642 миллиарда долларов.
"Это ужасные, страшные цифры, которые, без сомнения, нанесли ущерб Венесуэле", — сказала Родригес. Вместе с тем вице-президент подчеркнула, что с 2021 года, благодаря усилиям правительства, Венесуэла переживает процесс восстановления и экономического роста.
США в 2019 году ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, одним из наиболее болезненных ограничений оказалась блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США. В 2020 году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал. США не могут запретить международным компаниям покупать венесуэльскую нефть, однако они могут оказать финансовое давление на них, запретив им вести дела с американскими компаниями в случае невыполнения санкций.
https://1prime.ru/finance/20231012/841969042.html