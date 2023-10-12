МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Венесуэла из-за санкций Запада за 5 лет потеряла 232 миллиарда долларов только в сфере производства нефти, сообщила вице-президент страны Делси Родригес, выступая на Российской энергетической неделе. ЕС и G7 намерены ввести санкции против алмазов из России, заявили в Бельгии

Она напомнила, что против Венесуэлы было введено 930 незаконных односторонних санкций, направленных на то, чтобы задушить экономику страны.

"Негативное влияние было жестоким: за пять лет Венесуэла потеряла 3 миллиарда 995 миллионов баррелей нефти в производстве, это варварская цифра, которая в (денежном) выражении составляет 232 миллиарда долларов", — сказала вице-президент.

Она добавила, что если рассматривать потери в производстве нефти в более широком смысле — в части вклада этого сектора в другие отрасли экономики и в ВВП, то потери за тот же период составили 642 миллиарда долларов.

"Это ужасные, страшные цифры, которые, без сомнения, нанесли ущерб Венесуэле", — сказала Родригес. Вместе с тем вице-президент подчеркнула, что с 2021 года, благодаря усилиям правительства, Венесуэла переживает процесс восстановления и экономического роста.

США в 2019 году ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, одним из наиболее болезненных ограничений оказалась блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США. В 2020 году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал. США не могут запретить международным компаниям покупать венесуэльскую нефть, однако они могут оказать финансовое давление на них, запретив им вести дела с американскими компаниями в случае невыполнения санкций.