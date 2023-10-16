МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Ozon не вводил новых штрафов для партнеров за отмену или просрочку заказов, однако были пересмотрены некоторые другие пункты работы с продавцами, в том числе в отношении нарушений в карточке товара, рассказали РИА Новости в компании. Wildberries компенсирует продавцам стоимость товара, если его подменят

Ранее в понедельник Telegram-канал Mash сообщил о том, что Ozon повысил штрафы для своих продавцов в 2,5 раза, ужесточает контроль за отменами заказов, расширяет перечень нарушений, а также планирует убрать пониженную комиссию на товары от Apple.

"Новых штрафов для партнеров за отмену и просрочку заказов мы не вводили. Мы всегда внимательно следили и следим за тем, чтобы продавцы, которые продают со своего склада, вовремя отгружали товары покупателям и не отменяли заказы. Если этого не происходит, то продавец платит 1,5% от стоимости товара. Этот расчет действовал и раньше, с 15 октября изменился только минимальный размер списаний — теперь он составляет 50 рублей", — утончили в компании.

Комментируя ситуацию с техникой Apple, в маркетплейсе пояснили, что комиссия в 0,5% устанавливалась к выходу на рынок новинок, а после того, как ажиотаж на них снизился, компания предупредила продавцов, что через две недели комиссия вернется на прежний уровень.

"С 3 июля мы ввели плату за критические нарушения информации в карточках товара. Причем мы дали продавцам две недели, чтобы проверить свои карточки и еще три месяца — до 2 октября — начисляли за нарушения не более 10% от установленной платы. Сейчас мы дополнили список ситуаций, в которых применяется плата за обработку карточек. Например, если продавец нарушает законодательство и размещает карточку товара для взрослых с изображением обнаженных частей тела, а маркировку 18+ не указывает. Либо если изображение на карточке нарушает авторские права", — добавили в Ozon.

При этом, говоря о "заморозках" продавцов, там подчеркнули, что это происходит с теми партнерами, кто превышает порог в одну треть отмененных заказов. "За это время (неделю — ред.) продавец может наладить свои процессы, чтобы без проблем выполнять заказы", — заключили в компании.