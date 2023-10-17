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Минфин: планируется компенсация выпадающих доходов от топливного демпфера
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Меры компенсации выпадающих доходов бюджета от возвращения прежних параметров топливного демпфера прорабатываются, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Демпфирующий... ПРАЙМ, 17.10.2023
нефть, энергетика, финансы, экономика, новости, россия, компенсация, доходы бюджета, топливный демпфер
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Меры компенсации выпадающих доходов бюджета от возвращения прежних параметров топливного демпфера прорабатываются, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.
Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое — в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Позднее правительство России приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.
"То решение, которое сейчас обсуждается в правительстве, по увеличению демпфера, будет сопровождаться определенными компенсационными мерами, которые сейчас прорабатываются", — сказал Сазанов в ходе заседания Госдумы.
Как говорил журналистам вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели, правительство РФ пока не рассматривает увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников для компенсации бюджетных выплат по топливному демпферу. Позднее первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин сказал что одним из источников финансирования восстановленного топливного демпфера будут средства, которые Минфин планировал, но не выплатил нефтяникам в сентябре.