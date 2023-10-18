Байден объявил о гуманитарной помощи США в 100 млн долларов для Газы
ВАШИНГТОН, 18 окт — ПРАЙМ. Гуманитарная помощь в размере 100 миллионов долларов будет выделена сектору Газа и Западному берегу реки Иордан, заявил президент США Джо Байден.
"Сегодня я также объявляю выделение дополнительных 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Газе и Западному берегу, которые помогут более чем 1 миллиону вынужденных покинуть свои дома палестинцев, в том числе помогут с экстренной ситуацией в Газе", — отметил Байден по итогам переговоров с властями Израиля.
По словам американского президента, Вашингтон сотрудничает с международными гуманитарными организациями для оказания помощи Палестине.
"На этой неделе я собираюсь попросить Конгресс США предоставить беспрецедентный пакет помощи для обороны Израиля", — добавил американский лидер.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Израильские военные начали массированные бомбардировки сектора Газа, вынуждая жителей уходить из северной части на юг. По данным арабских СМИ, Египет и Иордания стали подвергаться сильному давлению со стороны Запада, требующего обустроить для них лагеря на своей территории.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.
https://1prime.ru/finance/20231018/842019010.html