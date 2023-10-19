2023-10-19T11:21:09+03:00
2023-10-19T11:21:09+03:00
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2023
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Россияне скоро смогут расплачиваться на Кубе картой "Мир", заявил Титов
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Возможность оплаты картами платежной системы "Мир" появится на Кубе в ближайшее время, заявила пресс-служба бизнес-омбудсмена, председателя делового совета "Россия – Куба" Бориса... ПРАЙМ, 19.10.2023
финансы, новости, карта "мир", россия, куба
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Возможность оплаты картами платежной системы "Мир" появится на Кубе в ближайшее время, заявила пресс-служба бизнес-омбудсмена, председателя делового совета "Россия – Куба" Бориса Титова.
"В ближайшее время на Кубе откроется возможность расплачиваться рублями по карте "Мир". Об этом Борис Титов сообщил по итогам визита в Республику Куба. В рамках визита состоялись встречи Бориса Титова с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем, премьер-министром Марреро Крусом и главой Центрального банка Кубы Мартой Гонсалес", — сказано в сообщении.
"Нам сообщили, что кубинские банки адаптировали карту "Мир" для pos-терминалов. В ближайшее время начнется приём платежей по ним, в том числе и рублевых", — уточнил Титов.
Тема инвестиций в кубинскую туристическую отрасль была одним из вопросов, затронутых в ходе визита Титова, и кубинские власти ожидают, что внедрение платежной системы "Мир" позволит повысить интерес к этой стране со стороны туристов из России, заключается в сообщении.