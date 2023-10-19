МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Возможность оплаты картами платежной системы "Мир" появится на Кубе в ближайшее время, заявила пресс-служба бизнес-омбудсмена, председателя делового совета "Россия – Куба" Бориса Титова. Nordwind запустит рейсы из Санкт-Петербурга на Кубу с 31 декабря

"В ближайшее время на Кубе откроется возможность расплачиваться рублями по карте "Мир". Об этом Борис Титов сообщил по итогам визита в Республику Куба. В рамках визита состоялись встречи Бориса Титова с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем, премьер-министром Марреро Крусом и главой Центрального банка Кубы Мартой Гонсалес", — сказано в сообщении.

"Нам сообщили, что кубинские банки адаптировали карту "Мир" для pos-терминалов. В ближайшее время начнется приём платежей по ним, в том числе и рублевых", — уточнил Титов.

Тема инвестиций в кубинскую туристическую отрасль была одним из вопросов, затронутых в ходе визита Титова, и кубинские власти ожидают, что внедрение платежной системы "Мир" позволит повысить интерес к этой стране со стороны туристов из России, заключается в сообщении.