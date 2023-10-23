МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Центробанк рассмотрит обращение Национального автомобильного союза (НАС) с просьбой ограничить комиссию дилеров за оформление кредитов при покупке автомобилей, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе регулятора. Дилеры ожидают нового витка роста цен на легковые авто в 2023 году

Накануне автосоюз сообщил, что обратился в Минпромторг, ФАС и ЦБ РФ с просьбой ограничить комиссию автодилеров за оформление кредитов до 4 процента, сейчас она достигает 9 процентов и становится одним из факторов роста цен на машины в стране.

"Банк России получил письмо и рассмотрит его в установленном порядке", — ответили в ЦБ на соответствующий запрос агентства.

НАС также отметил, что при оформлении кредитов покупателям навязывают дополнительные услуги, такие как страховые продукты, карты помощи на дорогах, аксессуары и оборудование. Это приводит к увеличению размера кредита и комиссии дилера. Ассоциация считает, что навязывание дополнительных услуг должно быть запрещено законом.

По данным НАС, сейчас комиссия дилеров составляет 9 процентов от суммы автокредита в виде комиссии, 10 процентов от стоимости реализованных страховых продуктов, 5 процентов от стоимости автомобиля от официального дистрибьютора, до 50 процентов от стоимости любых дополнительных товаров и услуг. Это приводит к резкому росту стоимости автомобилей и их недоступности для населения.