УЛАН-БАТОР, 23 окт — ПРАЙМ. Москва и Улан-Батор вернулись к обсуждению выхода российских карт "Мир" на рынок Монголии, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Россияне скоро смогут расплачиваться на Кубе картой "Мир", заявил Титов

"Важным вопросом развития туризма остается возможность безналичной оплаты товаров и услуг российскими туристами с использованием карт "Мир" или альтернативных способов оплаты. Также вернулись к обсуждению этого вопроса", — сказала Абрамченко по итогам заседания российско-монгольской межправкомиссии.

Ранее в сентябре первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия") выразила обеспокоенность отсутствием хождения карты "Мир" в Монголии, что оказывает влияние на комфортное пребывание там российских туристов. По ее словам, остается нерешенным вопрос, связанный с подключением монгольских банков к Системе передачи финансовых сообщений Банка России с целью обеспечения защищенного обмена финансовой информацией между кредитными организациями двух стран.