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2023
https://1prime.ru/finance/20231023/842054313.html
Абрамченко рассказала об обсуждении выхода карт "Мир" на рынок Монголии
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Москва и Улан-Батор вернулись к обсуждению выхода российских карт "Мир" на рынок Монголии, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Важным вопросом развития туризма остается... ПРАЙМ, 23.10.2023
финансы, новости, россия, монголия, карта "мир"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
УЛАН-БАТОР, 23 окт — ПРАЙМ. Москва и Улан-Батор вернулись к обсуждению выхода российских карт "Мир" на рынок Монголии, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Важным вопросом развития туризма остается возможность безналичной оплаты товаров и услуг российскими туристами с использованием карт "Мир" или альтернативных способов оплаты. Также вернулись к обсуждению этого вопроса", — сказала Абрамченко по итогам заседания российско-монгольской межправкомиссии.
Ранее в сентябре первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия") выразила обеспокоенность отсутствием хождения карты "Мир" в Монголии, что оказывает влияние на комфортное пребывание там российских туристов. По ее словам, остается нерешенным вопрос, связанный с подключением монгольских банков к Системе передачи финансовых сообщений Банка России с целью обеспечения защищенного обмена финансовой информацией между кредитными организациями двух стран.