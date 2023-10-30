МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Число россиян, имеющих кредиты и займы, в первом полугодии выросло до 47 миллионов, говорится в материалах Банка России. Назван способ понять, что кредит на самом деле погашен

"В первом полугодии 2023 года еще 2 млн граждан стали заемщиками, их общее число достигло 47 миллионов человек, показывают данные бюро кредитных историй", — сказано в сообщении.

В основном растет число заемщиков, которые имеют три кредита и более (их число составило 11,2 миллиона человек). Это говорит о том, что рост кредитования сопровождается увеличением закредитованности граждан, заявили в ЦБ.

Особенной популярностью у населения пользуются кредитные карты: уникальных заемщиков по ним за год стало больше на 3 миллиона человек, указал регулятор. Их общее число составило 23 миллиона и сравнялось с количеством заемщиков по кредитам наличными.

Также ЦБ сообщил, что средняя задолженность заемщика, получившего потребительский кредит, составляет 930 тысяч рублей.

Кроме того, постепенно растет число россиян, имеющих три кредита и более: по данным на 1 июля, за первое полугодие 2023 года таких заемщиков стало на 1,4 миллиона человек больше, говорится в материалах Банка России.

"Постепенно растет задолженность заемщиков, имеющих три кредита и более. Увеличилось количество заемщиков, имеющих три кредита и более, — до 11,2 миллиона человек (+1,4 миллиона за полгода)", — сказано в материалах по состоянию на 1 июля 2023 года.

По данным регулятора, на 1 июля их доля составила 47% в общем числе граждан, имеющих кредиты (годом ранее — 41%).

В свою очередь, за год количество заемщиков, имеющих три кредита и более, увеличилось на 2,2 миллиона человек и достигло 11,2 миллиона. При этом только один кредит последние полтора года стабильно имеют около 21 миллиона заемщиков.