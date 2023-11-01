ВАШИНГТОН, 1 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден ветирует проект о предоставлении помощи Тель-Авиву, если его примет палата представителей, так как администрация полагает, что нельзя разделять запросы для Израиля и Украины, заявили в Белом доме. Эксперты оценили экономические потери Израиля от эскалация конфликта

Согласно сообщению, администрация полагает, что республиканцы, предлагая разделить запрос о 105 миллиардах долларов помощи Израилю и Украине, политизируют вопрос, который на самом деле нужно рассматривать на двухпартийной основе.

Отмечается, что отделение помощи Тель-Авиву от других приоритетов нацбезопасности в запросе "будет иметь глобальные последствия", при этом критически важно учитывать необходимость предоставления гуманитарной помощи Палестине.

В палату представителей конгресса США внесен законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 миллиарда долларов в отрыве от остальных запросов Байдена на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.