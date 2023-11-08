ВАШИНГТОН, 8 ноя — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) до конца осени 2023 года планирует завершить новую оценку выполнения Украиной условий предоставления кредитной программы, но уже указывает на необходимость "устойчивого импульса" для борьбы с коррупцией, следует из документа организации. "Просто челюсть отвалилась". Путин ужаснулся масштабам коррупции на Украине

"Персонал МВФ проведет вторую оценку осенью 2023 года", — сказано в отчете МВФ по Европе в разделе о кредитной программе Украины.

При этом в фонде отметили, что Украине требуется "устойчивый импульс" для проведения реформ, включая борьбу с коррупцией и государственное управление.

"В условиях возрастающего давления на расходы решающее значение будет иметь разработка и исполнение бюджета на 2024 год в соответствии с бюджетной и долговой устойчивостью", — добавили в фонде.

В сентябре директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак сообщала, что миссия фонда проводит технические обсуждения с властями Украины для подготовки ко второму обзору в рамках программы финансовой помощи Киеву.

В марте МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на 15,6 миллиарда долларов на четыре года. В конце июня фонд заявил, что его исполнительный совет завершил первый обзор программы финансовой помощи Украине для выплаты Киеву транша на 900 миллионов долларов. А в начале июля украинский минфин сообщил, что транш МВФ в размере 890 миллионов долларов поступил в бюджет страны.