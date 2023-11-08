2023-11-08T13:14:34+03:00

2023-11-08T13:14:34+03:00

2023-11-08T13:14:34+03:00

2023

https://1prime.ru/finance/20231108/842204607.html

Набиуллина отметила замедление необеспеченного потребкредитования в России

Финансы

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

НЕОБЕСПЕЧЕННОЕ ПОТРЕБКРЕДИТОВАНИЕ В РФ В ОКТЯБРЕ ЗАМЕДЛИЛОСЬ, ТЕМПЫ РОСТА ИПОТЕКИ ВЫСОКИЕ, НО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ ТОЖЕ ЗАМЕДЛЯЮТСЯ — НАБИУЛЛИНА Новость дополняется ПРАЙМ, 08.11.2023

финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60