НЕОБЕСПЕЧЕННОЕ ПОТРЕБКРЕДИТОВАНИЕ В РФ В ОКТЯБРЕ ЗАМЕДЛИЛОСЬ, ТЕМПЫ РОСТА ИПОТЕКИ ВЫСОКИЕ, НО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ ТОЖЕ ЗАМЕДЛЯЮТСЯ — НАБИУЛЛИНА
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НЕОБЕСПЕЧЕННОЕ ПОТРЕБКРЕДИТОВАНИЕ В РФ В ОКТЯБРЕ ЗАМЕДЛИЛОСЬ, ТЕМПЫ РОСТА ИПОТЕКИ ВЫСОКИЕ, НО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ ТОЖЕ ЗАМЕДЛЯЮТСЯ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20231108/842204607.html
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