2023-11-08T14:07:49+03:00
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В Бельгии предложили ввести санкции против израильских поселенцев
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Несколько бельгийских политических партий выступили за запрет на продукцию, произведенную на "оккупированных Израилем палестинских территориях", пишет бельгийское издание Soir. По... ПРАЙМ, 08.11.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, брюссель, израиль, палестина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя — ПРАЙМ. Несколько бельгийских политических партий выступили за запрет на продукцию, произведенную на "оккупированных Израилем палестинских территориях", пишет бельгийское издание Soir.
По данным издания, инициативу предложила бельгийская партия Христианские демократы и фламандцы CD&V. В рамках инициативы предусматривается запрет на торговлю в Бельгии продукцией, которая связана с грубыми нарушениями прав человека и международного права. В законопроекте не указаны конкретные продукты, но это могут быть фрукты, овощи и косметика.
Некоторые депутаты также предлагают запрет на выдачу виз, замораживание активов и отзыв посла из Израиля, а депутат от партии Ecolo Симон Муткен полагает, что финансирование экстремистски настроенных поселенцев должно прекратиться по примеру прекращения финансирования террористов, передает издание.
Однако, лидер Реформистского движения Жорж-Луи Буше выступает против идеи бойкота израильских товаров. "Следует сохранять спокойствие, одуматься и не реагировать под воздействием эмоций… Мы не можем прекращать торговлю с рядом регионов мира. Это только изолирует Бельгию", — заявил политик.
Ранее премьер-министр Бельгии осудил действия Израиля в Газе.