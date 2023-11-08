БРЮССЕЛЬ, 8 ноя — ПРАЙМ. Несколько бельгийских политических партий выступили за запрет на продукцию, произведенную на "оккупированных Израилем палестинских территориях", пишет бельгийское издание Soir. Турецкие власти отказались от товаров поддерживающих Израиль компаний

По данным издания, инициативу предложила бельгийская партия Христианские демократы и фламандцы CD&V. В рамках инициативы предусматривается запрет на торговлю в Бельгии продукцией, которая связана с грубыми нарушениями прав человека и международного права. В законопроекте не указаны конкретные продукты, но это могут быть фрукты, овощи и косметика.

Некоторые депутаты также предлагают запрет на выдачу виз, замораживание активов и отзыв посла из Израиля, а депутат от партии Ecolo Симон Муткен полагает, что финансирование экстремистски настроенных поселенцев должно прекратиться по примеру прекращения финансирования террористов, передает издание.

Однако, лидер Реформистского движения Жорж-Луи Буше выступает против идеи бойкота израильских товаров. "Следует сохранять спокойствие, одуматься и не реагировать под воздействием эмоций… Мы не можем прекращать торговлю с рядом регионов мира. Это только изолирует Бельгию", — заявил политик.

Ранее премьер-министр Бельгии осудил действия Израиля в Газе.