МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Решение вернуться к прежним условиям выплаты демпфера нефтеперерабатывающим компаниям призвано "исправить ошибки Минфина" и стабилизировать ситуацию на топливном рынке в России, заявил журналистам член комитета по энергетике Госдумы Юрий Станкевич, комментируя принятый в четверг во втором чтении законопроект правительства о внесении изменений в Налоговый кодекс. В ГД внесли поправки, восстанавливающие нефтяникам топливный демпфер

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который в том числе предусматривает возврат к выплатам по топливному демпферу в полном объеме и дополнительное увеличение ставки НДПИ на природный газ. Третье чтение ожидается 14 ноября.

"Решение о возврате к прежним условиям выплаты демпфера нефтеперерабатывающим компаниям призвано исправить ошибки Минфина и стабилизировать ситуацию на топливном рынке в стране", – сказал Станкевич.

Демпфер выплачивался нефтеперерабатывающим компаниям за поставки автомобильного топлива на внутренний рынок по ценам ниже, чем на экспорт. Для его получения нужно было, чтобы биржевые котировки не превышали на 10% по бензину и на 20% по дизельному топливу (ДТ) индикативные цены, установленные государством. С учетом особенностей налогообложения такой порядок позволял ежегодно удерживать цены на заправках в пределах официального уровня инфляции.

Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета сокращались вдвое – в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Однако позднее, после роста внутренних цен на топливо, правительство решило восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.

"Эксперимент оказался неудачным, прямо говоря – провальным, создал колоссальные риски для стабильности рынка топлива и стратегические риски для наполнения федерального бюджета. Возврат к прежним правилам – антикризисная мера в портфеле инициатив, наряду с ограничениями экспорта топлива, предложенная правительством после всестороннего диалога с нефтяными компаниями", – заключил Станкевич.